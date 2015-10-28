中国货币市场：回购利率跌幅收窄，后市资金面预期延续乐观

路透上海10月28日 - 中国银行间市场周三主要回购利率 续下行，降幅较前日明显收窄。交易员表示，随着今日开盘利率走稳，资金价格亦现企稳之态；央行“双降”之后大行融出平稳，短期资金面无压力，后市预期向好，只是回购利率能否再有下降空间，还需观察后续公开市场利率走势及开盘价引导。

上海一银行交易员表示，早盘市场交投较为平稳，“降准以后资金面也并没有变得特别松，还算是平衡吧；大行还是出钱的，融出都比较稳定。”

她并提及，“双降”实施后本周回购利率已连续两日大幅下行，不过今日隔夜、七天品种开盘价与上日开盘价相较，一持平一回升，初现企稳之势。如开盘利率不再下降，料市场价格暂不会有大幅走低动力；另外，央行逆回购利率昨日调降后，预计短期续降可能性也不大。

周三银行间质押式回购隔夜利率 开盘于1.74%与上日开盘持平，但略低于上日加权平均利率1.7620%；七天回购利率 开盘价2.25%，比上日开盘利率高1个bp，与央行公开市场七天逆回购利率相同。

继中国周末降息降准后，周二央行公开市场缩量降价操作，七天逆回购利率下降10个基点至2.25%。业内人士称，央行逆回购利率调降，有利于引导市场资金价格下行；在存款利率管制放开后，公开市场操作利率作为重要的政策基准利率之一，对市场的指导性有望加强。

上海一券商交易员则提及，目前市场需求继续集中于隔夜，但供给方倾向于融出七天以上跨月期限，使隔夜融入难度略增，如质押信用债融资，价格可能需要加点。

她并称，央行上周五“双降”后，资金价格下行幅度较大，出于收益水平的考虑，一些机构对短期品种的融出意愿可能降低，“利率太低了，如果覆盖不了成本就不愿意出了吧，这几天回购成交量比双降前反而是回落的。”

中国货币网最新数据显示，周二银行间市场质押式回购总成交量23,429.18亿元，较上周四创下的历史高位25,956.70亿元下降逾2,000亿元。其中，隔夜成交量20,841.23亿元，上周该品种每日成交均在21,000亿元以上。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7583 1.7620 -0.37

七天 2.2539 2.2727 -1.88

14天 2.6105 2.6408 -3.03

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2800 2.2150 +6.50

七天 2.2650 2.2000 +6.50

14天 2.4000 2.4450 -4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3000 2.2800 +2.00

14天 2.6300 2.6500 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.7960 1.8000 -0.40

七天 2.2920 2.2970 -0.50

三个月 3.0380 3.0470 -0.90