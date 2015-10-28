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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 13:26 BJT

新兴汇市：新兴亚币大多下滑，对美联储政策的紧张情绪升温

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.44 120.47 +0.02 -0.65 119.66

坡元 1.3957 1.3966 +0.06 -4.99 1.3260

台币 32.460 32.676 +0.67 -2.29 31.718

韩元 1131.22 1131.00 -0.02 -2.82 1099.30

泰铢 35.49 35.47 -0.06 -7.30 32.90

菲律宾披索 46.77 46.72 -0.11 -4.38 44.72

印尼卢比 13615.00 13620.00 +0.04 -9.07 12380.00

印度卢比 65.06 64.97 -0.13 -3.11 63.03

马币 4.2770 4.2645 -0.29 -18.25 3.4965

人民币 6.3541 6.3532 -0.01 -2.36 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/郑茵 审校 张若琪/王丽鑫)

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