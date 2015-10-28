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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 13:32 BJT

表格：10月20日止日本生胶库存增加0.4%至11,484吨

路透东京10月28日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，10月20日止日本生胶库存较10月10日增加0.4%至11,484吨。

以下为分类库存数据(单位:吨)：

种类 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日

生胶 11,484 11,443 11,997 12,184

天然乳胶 274 285 278 268

合成胶(固体) 1,219 1,112 1,123 1,126

合成乳胶(D.R.C.) 34 40 40 40

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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