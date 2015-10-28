表格：10月20日止日本生胶库存增加0.4%至11,484吨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，10月20日止日本生胶库存较10月10日增加0.4%至11,484吨。
以下为分类库存数据(单位:吨)：
种类 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日
生胶 11,484 11,443 11,997 12,184
天然乳胶 274 285 278 268
合成胶(固体) 1,219 1,112 1,123 1,126
合成乳胶(D.R.C.) 34 40 40 40
(编译 郑茵 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”