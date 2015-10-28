香港个股：中州证券获准牵头设立寿险公司，民企和外资亦参与投资

路透上海10月28日 - 中国中型券商中州证券 周三宣布，接获河南省政府金融服务办公室通知，同意由中州证券作为第一大股东牵头发起在河南省成立一家寿险公司。该寿险公司将选择综合实力强、能够持续出资的企业作为发起主体，同时选择部分民营企业和境外投资者参与投资。

公司声明称，该寿险公司以设立全国性寿险公司为目标，经营范围涵盖人寿保险、健康保险及意外伤害保险等各类人身保险业务。按境内监管规定，开业两年内在河南省区域发展，并计划于两年后逐步在全国设立分支机构。

中州证券指出，将进一步研究谋划该寿险公司的特色定位，重点围绕探索建立政策性养老保险医疗保险与商业性保险相结合的保险体制、开拓互联网保险业务、以及发挥保险融资功能等方面，深入研究，加强创新。