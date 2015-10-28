台湾股市：随亚股连二日小幅收跌，FED利率决议前气氛保守

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月28日 - 台湾股市周三第二日小幅收低，但守稳10日均线。分析师指出，美联储(FED)即将公布利率决议，亚洲股市普遍回档，台股亦跟随反应。
台湾加权股价指数 收跌0.41%，报8,665.99点，10日均线位在8,650点；今日成交初值 为800.01亿台币，上交易日修正后为891.39亿。
〞主要反应FED会前的观望气氛，美股也陷入整理。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他表示，除FED利率决议外，周五日本央行的利率决议也攸关国际股市走势，之后台股将随着11月中以前上市公司的业绩说明会内容窄幅波动。若以技术线型观察，下方有力支撑在8,531点的月线，上方压力则为8,800点的半年线。
亚洲股市周三下跌，追随美股隔夜跌势，而且受累于美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚公布政策声明前的谨慎气氛。
本地时间13:58，MSCI亚太明晟指数 跌0.82%，中国股市沪综指 跌0.61%，韩股 跌0.17%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”