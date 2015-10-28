台湾股市：随亚股连二日小幅收跌，FED利率决议前气氛保守

台湾加权股价指数 收跌0.41%，报8,665.99点，10日均线位在8,650点；今日成交初值 为800.01亿台币，上交易日修正后为891.39亿。

他表示，除FED利率决议外，周五日本央行的利率决议也攸关国际股市走势，之后台股将随着11月中以前上市公司的业绩说明会内容窄幅波动。若以技术线型观察，下方有力支撑在8,531点的月线，上方压力则为8,800点的半年线。