加拿大央行周二勾勒出以其他通胀替代指标帮助指引央行设定利率的可能性，但央行称若非有此必要，框架不会有重大改变。加拿大央行副总裁连恩称，虽然全球经验已显示量化宽松和其他央行政策工具是有效的，但加拿大央行认为目前本国还没有必要这么做。

英国央行副总裁夏菲克周二表示，在资金流动“结构性转移”的情况下，已然削弱的市场流动性所面临的最大考验可能还在后头；但若市场震荡威胁到金融稳定，则英国央行将进场干预。

欧洲央行执委科尔周二表示，如果欧元区通胀率回升到目标水平的速度慢于此前预期，欧洲央行可能需要进一步下调存款利率，但这还只是一个供讨论的选项。科尔表示，欧洲央行使用的工具将取决于其预期流动性或利率会出现何种冲击。

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特周二对法新社表示，欧洲央行(ECB)在寻求推高欧元区通胀的方法时没有禁忌，因通胀率在2017年无法达到目标的风险增加。

中国央行副行长易纲近日表示，未来三五年中国经济增长仍将较快，在新型城镇化和改革开放、简政放权的动力之下，6-7%左右的中高速增长有把握。

据路透报价网页显示，香港金管局香港时间周二傍晚向市场注入116.25亿港元，以平抑港元强势。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点

短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点