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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 14:23 BJT

日本股市：小幅收高交投清，投资者在美日央行会议前保持谨慎

路透东京10月28日 - 日本股市周三在财报相关消息的提振下微涨，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行会议前，许多投资人在场边观望。这两家央行分别在周三稍晚和周五公布政策会议决议。

日经指数 收涨0.7%至18,903.02点。

东证股价指数 涨0.3%至1,547.19点，成交量仅有17.2亿股，为8月中以来最低成交量。

JPX日经400指数 涨0.3%至13,874.09点。(完)

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