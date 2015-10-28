日本股市：小幅收高交投清，投资者在美日央行会议前保持谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 日本股市周三在财报相关消息的提振下微涨，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行会议前，许多投资人在场边观望。这两家央行分别在周三稍晚和周五公布政策会议决议。
日经指数 收涨0.7%至18,903.02点。
东证股价指数 涨0.3%至1,547.19点，成交量仅有17.2亿股，为8月中以来最低成交量。
JPX日经400指数 涨0.3%至13,874.09点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”