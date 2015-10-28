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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 07:08 BJT

****主要国家经济指标预测--10月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
    10月28日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周        --  买超4,915
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    卖超293
    2350 日本工业生产初值                               9月     -0.5%      -1.2%
                     一个月预估                                    --      +0.1%
                     两个月预估                                    --      +4.4%
    
    10月29日(四)
    0030 澳洲出口价格                                第三季        --      -4.4%
             进口价格                                              --      +1.4%
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                    10月     +0.5%      +0.5%
                           (较上年同期)                         +3.8%      +3.8%
    0855 德国经季节调整的失业人口变化(万人)            10月   减少0.4    增加0.2
             未经季节调整失业人数(万人)                         265.5      270.8
             经季节调整失业率                                    6.4%       6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      279.5
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                         9月    增加11    增加8.6
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加34.5  增加34.49
             抵押贷款批准件数(件)                              72,450     71,030
             M4货供额                                              --      -0.4%
    1000 欧元区企业景气指数                            10月    正0.32     正0.34
                经济景气指数                                  正105.2    正105.6
                工业景气指数                                    负2.7      负2.2
                服务业景气指数                                 正12.0     正12.4
                消费者信心指数                                  负7.7      负7.1
                消费者通胀预期指数                                 --      正3.2
                生产者通胀预期指数                                 --      负3.3
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季初值      +1.6%     +3.9%
             最终销售                                            +2.8%     +3.9%
             消费者支出                                             --     +3.6%
             GDP平减指数                                         +1.5%     +2.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.4%     +1.9%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +3.2%     +2.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          10月24日当周       26.3      25.9
                             四周均值(万人)                         --    26.325
                   续请失业金人数(万人)        10月17日当周      216.0     217.0
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              9月      -0.1%     -0.3%
                              (较上年同期)                          --     -0.4%
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           10月初值      -0.1%     -0.2%
                                (较上年同期)                     +0.2%      持平
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    -0.1%     -0.3%
                                     (较上年同期)                +0.1%     -0.2%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　   9月      +1.0%     -1.4%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    11月         --        70 
    2145 新西兰建筑许可                                 9月         --     -4.9%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                       9月         --     +0.3%
                     (较前月)                                       --     +0.4%
             服务业产出                                             --     +0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                   9月      +1.2%     +2.9%
                         (较前月)                                +0.3%     +2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    9月      -0.2%     -0.1%
             全国整体CPI                                            --     +0.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               10月      -0.1%     -0.2%
             东京地区整体CPI                                        --     -0.1%
    2330 日本求才求职比                                 9月       1.24      1.23
             失业率                                               3.4%      3.4%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 

    10月28日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第三季      +0.5%      +0.6%      
                            (较上年同期)                        +1.5%      +1.7%      
               央行CPI加权中值(较前季)                          +0.3%      +0.5%      
                              (较上年同期)                      +2.2%      +2.5%      
               央行CPI截尾均值(较前季)                          +0.3%      +0.5%      
                              (较上年同期)                      +2.1%      +2.4%      
    0700 德国进口物价(较前月)                           9月     -0.7%      -0.1%      
                     (较上年同期)                               -4.0%      -3.5% 
    0700 德国GfK消费者信心指数                         11月     正9.4      正9.4  
    0745 法国消费者信心指数                            10月        96         97  
    0830 意大利消费者信心指数                          10月     116.9      112.1  
    0900 意大利企业信心指数                            10月     105.9      104.1   
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                   9月初值   逆差586.3       --  
    1800 美联储公布利率决议                             --      0-0.25%         
    2000 新西兰央行利率决定                             --      2.75%      2.75% (完)

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