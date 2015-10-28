主要国家经济指标预测--10月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月28日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,915 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超293 2350 日本工业生产初值 9月 -0.5% -1.2% 一个月预估 -- +0.1% 两个月预估 -- +4.4% 10月29日(四) 0030 澳洲出口价格 第三季 -- -4.4% 进口价格 -- +1.4% 0700 英国Nationwide房价(较前月) 10月 +0.5% +0.5% (较上年同期) +3.8% +3.8% 0855 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 10月 减少0.4 增加0.2 未经季节调整失业人数(万人) 265.5 270.8 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 279.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加11 增加8.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加34.5 增加34.49 抵押贷款批准件数(件) 72,450 71,030 M4货供额 -- -0.4% 1000 欧元区企业景气指数 10月 正0.32 正0.34 经济景气指数 正105.2 正105.6 工业景气指数 负2.7 负2.2 服务业景气指数 正12.0 正12.4 消费者信心指数 负7.7 负7.1 消费者通胀预期指数 -- 正3.2 生产者通胀预期指数 -- 负3.3 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.6% +3.9% 最终销售 +2.8% +3.9% 消费者支出 -- +3.6% GDP平减指数 +1.5% +2.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +2.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月24日当周 26.3 25.9 四周均值(万人) -- 26.325 续请失业金人数(万人) 10月17日当周 216.0 217.0 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -- -0.4% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.2% 持平 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% -0.3% (较上年同期) +0.1% -0.2% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +1.0% -1.4% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 11月 -- 70 2145 新西兰建筑许可 9月 -- -4.9% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 9月 -- +0.3% (较前月) -- +0.4% 服务业产出 -- +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 9月 +1.2% +2.9% (较前月) +0.3% +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 9月 -0.2% -0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI -- -0.1% 2330 日本求才求职比 9月 1.24 1.23 失业率 3.4% 3.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.4% 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.7% -0.1% (较上年同期) -4.0% -3.5% 0700 德国GfK消费者信心指数 11月 正9.4 正9.4 0745 法国消费者信心指数 10月 96 97 0830 意大利消费者信心指数 10月 116.9 112.1 0900 意大利企业信心指数 10月 105.9 104.1 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 逆差586.3 -- 1800 美联储公布利率决议 -- 0-0.25% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 2.75% (完)