国际油市：油价止跌回升，受库欣库存下滑提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0308 GMT，美国12月原油期货 微涨0.04美元至每桶43.24，稍早曾升至43.48美元。该合约在周二触及42.58美元，为8月末以来最低位。
“全球供应过剩局面在目前依然令投资者严重承压。”OptionsXpress的市场分析师Ben le Brun说道，“BP等主要石油公司认为疲弱价格走势将延续到2016年。”
美国石油协会(API)库存报告称，最近一周的库欣原油库存减少74.8万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT发布官方原油和油品库存数据。（完）
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/高琦 审校 张荻)
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