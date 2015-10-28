国际油市：油价止跌回升，受库欣库存下滑提振

0308 GMT，美国12月原油期货 微涨0.04美元至每桶43.24，稍早曾升至43.48美元。该合约在周二触及42.58美元，为8月末以来最低位。

“全球供应过剩局面在目前依然令投资者严重承压。”OptionsXpress的市场分析师Ben le Brun说道，“BP等主要石油公司认为疲弱价格走势将延续到2016年。”

美国石油协会(API)库存报告称，最近一周的库欣原油库存减少74.8万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三1430GMT发布官方原油和油品库存数据。（完）

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