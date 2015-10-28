更新版 1-路透基点：银泰商业大股东筹借5.5亿美元三年期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增贷款条件细节)
路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司银泰商业(集团)有限公司的大股东沈国军正在筹措5.5亿美元三年期贷款，为投资物流合资公司--菜鸟提供资金。
牵头行兼簿记行(MLAB)德意志银行和高盛已全额包销。
中国信达资产管理全资子公司--中国信达(香港)控股为这笔贷款提供一项卖出选择权。根据这项卖权，银行可以将贷款以面值外加利息转让给中国信达(香港)控股。
一消息人士称，这笔子弹式贷款借款方为沈国军持股96%的控股公司Profit Reach International。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点。
邀请银行参贷的层级分别为：
承诺7,500万美元以上者，综合收益341.76个基点，获得牵头行头衔及125个基点费用；
承诺5,000-7,400万美元者，综合收益333.33个基点，获得主办行头衔及100个基点费用；
承诺2,000-4,900万美元者，综合收益325个基点，获得安排行头衔及100个基点费用。
上述消息人士称，该贷款设有转让给信达的卖权，是因为菜鸟还是一个初创企业，需要数年的成长方能实现盈利。
此前以中国智能物流骨干网而知名的菜鸟，是2013年5月时由阿里巴巴联合多家物流公司而成立。菜鸟成立之初就宣布计划未来五至八年投资人民币1,000亿元(161亿美元)。
据路透报导，今年5月份菜鸟总裁童文红表示，其物流业务的仓储空间将会达到现在的近五倍，约500万平方米。
菜鸟其他股东还包括复星国际的一家子公司。
银泰商业是中国大陆一家多元化的零售集团，主要从事百货店、购物中心以及在线销售的运营和管理。(完) (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 郑茵/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”