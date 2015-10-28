更新版 1-路透基点：银泰商业大股东筹借5.5亿美元三年期贷款--TRLPC

(新增贷款条件细节)

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司银泰商业(集团)有限公司的大股东沈国军正在筹措5.5亿美元三年期贷款，为投资物流合资公司--菜鸟提供资金。

牵头行兼簿记行(MLAB)德意志银行和高盛已全额包销。

中国信达资产管理全资子公司--中国信达(香港)控股为这笔贷款提供一项卖出选择权。根据这项卖权，银行可以将贷款以面值外加利息转让给中国信达(香港)控股。

一消息人士称，这笔子弹式贷款借款方为沈国军持股96%的控股公司Profit Reach International。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点。

邀请银行参贷的层级分别为：

承诺7,500万美元以上者，综合收益341.76个基点，获得牵头行头衔及125个基点费用；

承诺5,000-7,400万美元者，综合收益333.33个基点，获得主办行头衔及100个基点费用；

承诺2,000-4,900万美元者，综合收益325个基点，获得安排行头衔及100个基点费用。

上述消息人士称，该贷款设有转让给信达的卖权，是因为菜鸟还是一个初创企业，需要数年的成长方能实现盈利。

此前以中国智能物流骨干网而知名的菜鸟，是2013年5月时由阿里巴巴联合多家物流公司而成立。菜鸟成立之初就宣布计划未来五至八年投资人民币1,000亿元(161亿美元)。

据路透报导，今年5月份菜鸟总裁童文红表示，其物流业务的仓储空间将会达到现在的近五倍，约500万平方米。

菜鸟其他股东还包括复星国际的一家子公司。