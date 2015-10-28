台湾债市：指标殖利率全线收低，观望美联储会议结果

* 五年指标券殖利率随美债收跌 * 除五年券外交投不兴，观望美国利率决策 * 明日五年公债殖利率区间料在0.74-0.79% 路透台北10月28日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周三收跌，随美债 走低，不过，市场仍观望周四凌晨将公布的美联储会议结果，除五年券之外，其他券种交投 不兴。 交易员表示，10年期公债104/12R期，虽随着20年券104/14期殖利率下跌而明显走低， 但交易量仍小。由于周五就是10月的最后一个交易日，多头趁机作价，进一步压低了市场信 心薄弱的十年券殖利率。 〞这二天股市都比较弱，而且今天20年券有人点了，10年就跟着下。〞一位大型银行业 交易员表示。 他们认为，由欠缺流动性的现况，可以看出市场对此期十年增额券104/12R期的信心仍 相对不足。不过目前资金仍偏向宽松，持券惜售心态仍浓，还是卖方主导市场，短期尚看不 出改变的机会。 至于美联储开会的结果，市场表示，目前市场认为美国升息机会降低，就算升息，幅度 和速度也会相当和缓。此外，中国日前再次〞双降〞也显示中国经济情况不佳，中国景气又 与台湾连动甚深，台湾的货币政策到底要跟着美国，还是中国，仍然存在着不少讨论。 也有交易员提到，除了美国将公布利率决策会议之外，日本央行也将在本周五宣布利率 决议，也将影响全球债市。 美联储决策机构联邦公开市场委员会(FOMC)将在周二、三召开会议，本地时间周四凌晨 公布结果。 美国公债价格周二上扬，因美国9月耐久财订单减少，巩固了第三季美国经济成长放缓 的看法，支撑了投资者对低风险公债的需求。 他们预估，短期内五年公债104/13的交投区间在0.74-0.79%，10年104/12R则先看在1.1 6-1.20%。(完) 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.35 0.7670% 0.7611-0.7670% 149.00 本周国际重要经济数据和事件有： 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值 ；新西兰央行利率决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决 议并将公布货币政策报告；澳洲第三季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国1 0月就业数据；欧元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者 信贷和M4货供额；德国10月CPI和HICP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所 有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在 该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(Joaquim Levy)，这 是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、 核心PCE物价指数；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率 决议；俄罗斯央行宣布利率决定；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办 活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8150 10 104/12 1.1700 5 104/13 0.7670 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)