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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 14:47 BJT

日本个股：东芝称将出售影像感应元件业务给索尼，重整半导体事业

路透东京10月28日 - 东芝 周三表示，将出售影像感应元件业务给索尼 ，并重整不赚钱的半导体事业，力图走出13亿美元帐务丑闻阴影。

东芝称，大分县的影像感应元件厂将在本会计年度结束前出售给索尼，并退出影像感应元件业务，该公司并未透露交易金额。东芝另称还打算退出白色发光二极体(LED)业务，该业务隶属于半导体事业。

这是东芝爆发帐务丑闻以来提出的首波重整措施；今年稍早东芝爆出半导体、电视及个人电脑(PC)等事业浮报获利达七年之久。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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