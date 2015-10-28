日本个股：东芝称将出售影像感应元件业务给索尼，重整半导体事业

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 东芝 周三表示，将出售影像感应元件业务给索尼 ，并重整不赚钱的半导体事业，力图走出13亿美元帐务丑闻阴影。
东芝称，大分县的影像感应元件厂将在本会计年度结束前出售给索尼，并退出影像感应元件业务，该公司并未透露交易金额。东芝另称还打算退出白色发光二极体(LED)业务，该业务隶属于半导体事业。
这是东芝爆发帐务丑闻以来提出的首波重整措施；今年稍早东芝爆出半导体、电视及个人电脑(PC)等事业浮报获利达七年之久。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”