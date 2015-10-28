日本个股：东芝称将出售影像感应元件业务给索尼，重整半导体事业

路透东京10月28日 - 东芝 周三表示，将出售影像感应元件业务给索尼 ，并重整不赚钱的半导体事业，力图走出13亿美元帐务丑闻阴影。

东芝称，大分县的影像感应元件厂将在本会计年度结束前出售给索尼，并退出影像感应元件业务，该公司并未透露交易金额。东芝另称还打算退出白色发光二极体(LED)业务，该业务隶属于半导体事业。