全球金市：金价继续上涨至1,170美元，将迎来美联储政策声明

美联储预计不会在周三加息，不过市场将关注其政策声明，以研判美联储对美国乃至全球经济的看法，并判断其是否有可能在下次的12月会议上加息。

“我们看到市场未确信美联储或在近期加息，”汇丰控股分析师James Steel说，不过他警告，如果金价短期内不能向上走，则可能会下滑。

“如果不能很快坚定地上行，近期多头的信心可能会下滑并结清部位。虽然我们看多长期内的价格，但短期内金价可能会快速跌破1,150美元。”

据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，10月20日止当周对冲基金和货币基金管理人连续第五周增加COMEX期金多头押注，至2月来最高。

近几周来，美联储将把加息推迟到明年的揣测不断升温，金价因而持续获得支撑。

美联储上次没有做出加息的决定。之后美联储主席叶伦曾表示，美联储仍有可能在今年加息，不过有几位其它联储官员的表态于此相左。

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