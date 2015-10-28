全球金市：金价继续上涨至1,170美元，将迎来美联储政策声明

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美联储预计不会在周三加息，不过市场将关注其政策声明，以研判美联储对美国乃至全球经济的看法，并判断其是否有可能在下次的12月会议上加息。
“我们看到市场未确信美联储或在近期加息，”汇丰控股分析师James Steel说，不过他警告，如果金价短期内不能向上走，则可能会下滑。
“如果不能很快坚定地上行，近期多头的信心可能会下滑并结清部位。虽然我们看多长期内的价格，但短期内金价可能会快速跌破1,150美元。”
据商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据，10月20日止当周对冲基金和货币基金管理人连续第五周增加COMEX期金多头押注，至2月来最高。
近几周来，美联储将把加息推迟到明年的揣测不断升温，金价因而持续获得支撑。
美联储上次没有做出加息的决定。之后美联储主席叶伦曾表示，美联储仍有可能在今年加息，不过有几位其它联储官员的表态于此相左。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1170.26 3.71 0.32
现货银 15.96 0.12 0.76
现货铂金 993.5 10.5 1.07
现货钯金 676.5 2 0.3
COMEX期金 1170.6 4.8 0.41
COMEX期银 15.955 0.092 0.58 (完)
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(编译 孙国玉/王洋; 审校 李春喜/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”