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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 14:59 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：澳洲通胀数据意外温和，降息押注升温

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* 澳元/美元跌0.93%，新西兰元/美元跌0.44%，美元/日圆跌0.05%，欧元/日圆跌0.14%

* 日股日经指数涨0.67%，上海股市沪综指跌1.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.81%，美国10年期公债收益率报2.0352%，美国原油期货涨0.07%

* 澳洲第三季通胀表现意外温和，为央行降息打开大门

* 日本9月零售销售意外下降，央行仍面临扩大刺激压力

* 年内升息理由备受投资者质疑，美联储本周料将按兵不动 (完)

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