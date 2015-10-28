日本经济：10月小企业景气信心跌至四个月低点--调查

路透东京10月28日 - 一项民间智库的调查结果显示，日本小企业的景气信心在10月恶化至四个月最低，暗示日圆贬值导致进口物价上涨，正在抵消燃料成本下降对企业获利的正面影响。

提振日本企业的信心，是首相安倍晋三刺激政策中的一个关键。安倍刺激政策包括大举放宽货币政策，其目的在于促使企业和家庭增加消费，而不要把钱存起来。

商工中金周三公布的调查显示，10月衡量中小企业信心的指标较9月下降0.3点至48.7。

“这次下降...暗示经济活动大致持平，”凯投宏观(Capital Economics)的日本经济分析师Marcel Thieliant说。

调查显示，虽然制造业信心较9月持平，但服务业信心连续第二个月恶化，部分企业抱怨原材料成本上涨。

本次调查针对全国1,000家企业，是为数不多的衡量日本中小企业信心月度变化的指标之一。(完)