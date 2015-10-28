日本经济：10月小企业景气信心跌至四个月低点--调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 一项民间智库的调查结果显示，日本小企业的景气信心在10月恶化至四个月最低，暗示日圆贬值导致进口物价上涨，正在抵消燃料成本下降对企业获利的正面影响。
提振日本企业的信心，是首相安倍晋三刺激政策中的一个关键。安倍刺激政策包括大举放宽货币政策，其目的在于促使企业和家庭增加消费，而不要把钱存起来。
商工中金周三公布的调查显示，10月衡量中小企业信心的指标较9月下降0.3点至48.7。
“这次下降...暗示经济活动大致持平，”凯投宏观(Capital Economics)的日本经济分析师Marcel Thieliant说。
调查显示，虽然制造业信心较9月持平，但服务业信心连续第二个月恶化，部分企业抱怨原材料成本上涨。
本次调查针对全国1,000家企业，是为数不多的衡量日本中小企业信心月度变化的指标之一。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”