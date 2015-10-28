金属期市：伦铜跌价，受需求担忧拖累

“我不看好铜价，并且预期铜价将再度下跌，随着市场意识到‘供应的确过剩’，铜价可能会跌至每吨4,200-4,500美元左右。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.9%至每吨5,175.50美元，上日略微收高。铜价还守在5,130-5,320美元的窄幅区间波动，交易员警惕突破该区间下行。

上海期货交易所铜价 抹去稍早涨幅，下跌0.4%至每吨38,930元人民币(6,126.30美元)。

一项衡量美国企业投资计划的指标在9月连续第二个月下跌，直指美国经济增速大幅减缓，加重了对美联储是否会在今年稍晚升息的疑虑。

中国国家统计局周二公布，9月规模以上工业企业利润同比下降0.1%，降幅较8月大幅收窄8.7个百分点，但仍然是连续第四个月同比下滑。

全球矿业公司Southern Copper 周二表示，第三季净利大降70%至9,840万美元，受铜价重挫打击。这凸显出矿商所面临的压力。

此外，投资者对铜价的看法也变得不那么乐观了。LME周二发布交易商持仓报告显示，上周基金持有的铜净多仓下降至14,852口，前一周净多仓为20,532口。(完)

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