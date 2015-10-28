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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 15:34 BJT

日本债市：公债价格小升，10年券收益率处在六个月低点

日本央行周五的政策会议也属焦点，该行或在周五公布的半年度报告中下调对物价的预期。但很多日本央行官员倾向于暂缓扩大刺激政策规模。

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 下滑0.5个基点至0.295%，为4月以来最低水平。

20年期公债收益率 也跌0.5个基点至1.065%，30年期公债收益率 持平于1.340%。

10年期日本公债期货 价格收涨0.08点至148.61，此前创1月以来最高水平148.63。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.0 0.005%

五年期公债 0.040% -0.5 0.045%

10年期公债 0.295% -0.5 0.300%

20年期公债 1.065% -0.5 1.070%

30年期公债 1.340% +0.0 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.61 +0.08 148.53

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/孙国玉；审校 张荻)

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