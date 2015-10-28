《路透晚报》--10月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高交投清淡，投资者在美日央行会议前保持谨慎

日本股市周三在财报相关消息的提振下微涨，但在美联储和日本央行会议前，许多投资人在场边观望。这两家央行分别在周三稍晚和周五公布政策会议决议。日经指数收涨0.7%至18,903.02点。东证股价指数涨0.3%至1,547.19点，成交量仅有17.2亿股，为8月中以来最低成交量。

--中国股市：沪综指收跌1.7%，获利卖压持续加大压制大盘

中国股市沪综指收跌1.7%。分析师指出，目前场内多以短线投机资金为主，多数个股经此前反弹涨幅已高，游资获利了结动力较强。昨日领涨的国防军工板块今日逆转下跌，对市场人气形成打击，尾盘指数出现跳水，料本轮反弹行情已进入后期。沪综指收报3,375.20点，跌59.14点或1.72%，今日成交3,611亿元人民币，上个交易日为4,081亿元。

--香港股市：收低，跟随内地股市下滑

香港股市收跌，跟随内地股市下滑。中国股市因尾盘涌现一波获利了结卖压而收挫。恒生指数收低0.8%，至22,956.57点，恒生国企指数跌1.5%，至10,558.47点。银行及保险股领跌，因市场担心中国经济放缓将压抑利润及引发不良贷款上升。

--汇市：美元接近两个半月高点，等待美联储会议结果

美元指数小幅靠近两个半月高位，交易商静待有关美联储升息时机的更多线索。美联储为期两天的政策会议将在周三晚间结束，升息可能已基本上被排除，因担忧中国经济放缓以及对全球经济成长产生的广泛影响。0817 GMT，美元/日圆跌0.09%，报120.34，欧元/美元微跌0.02%，报1.1046，英镑/美元微涨0.03%，报1.53美元，澳元/美元跌0.85%，报0.7127美元，美元指数跌0.01%，报96.892。

--国际油市：油价止跌回升，受库欣库存下滑提振

油价自数周低点小幅回升，亚洲盘交易清淡，此前一行业团体报告称美国原油期货合约交割地库欣库存下滑。价格涨势有限，因供应过剩情形挥之不去，尽管此前美国缩减产出。投资人静待周三稍晚的官方库存数据，预料将显示库存进一步增加。0854 GMT,布兰特原油涨0.22美元至每桶47.03美元；美国12月原油期货微涨0.36美元至每桶43.57美元。

--欧元债市：德国10年期公债收益率守于0.5%下方，稍晚将有新债标售

德国公债收益率(殖利率)周三守在近六个月来的最低水准附近，稍晚将标售至多30亿欧元的10年期德国公债，对于收益率在重要心理关卡0.50%下方时的需求强弱程度，将提供线索。由于投资人对5月一波跌势记忆犹新，德国公债近几个月来一直无法突破此一关卡，就算是德国股市重挫时也是如此。0858GMT，10年期德债收益率变动不大，报0.45%，接近5月初以来的最低点。

--全球金市：金价继续上涨至1,170美元，将迎来美联储政策声明

金价连续第二日上涨，今日稍晚将公布美联储政策声明，投资者等待从中发掘有关美联储可能加息时点的线索。0825 GMT，现货金小涨，报每盎司1,170.61美元。金价上日涨0.3%，扭转了四日连跌势头。

--金属期市：伦铜跌价，受需求担忧拖累

伦铜下滑，美国指向不一的经济数据令人们质疑全球经济增长强度，今日稍晚美联储将公布会议结果。分析师称，中国上周降息所得到的反响并没有那么强烈，迹象显示金属需求大国中国在推动经济增长方面存在困难，铜价有可能会走低。0831 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.8%至每吨5,176美元。上海期货交易所铜价抹去稍早涨幅，下跌0.4%至每吨38,930元人民币(6,126.30美元)。