人民币衍生品：中国双降后美元掉期曲线略下行，长端料续承压但空间有限

路透上海10月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略微下行，其中一年期掉期升水刷新了一年低点，但整体跌幅有限。交易员称，周末中国央行采取“双降”措施，但曲线已基本反应预期，在经济下行压力较大时资金面整体宽松局面不改，短端掉期继续持稳，而央行继续引导利率下行，长端掉期料续承压，但下行空间亦较为有限。

他们并表示，目前掉期曲线处于均衡水平，除非人民币再次出现剧烈升贬值预期，否则曲线将延续平缓走势；人民币纳入SDR（特别提款权）落定前，市场普遍预期人民币将维持双向波动，目前在岸与离岸价差小幅扩大，这可能增加人民币一定贬值预期，但两地价差不至于出现类似之前的巨大偏离状况。

“双降和利率市场化之后，市场利率是不是会下很多，我个人持保留态度，感觉现在曲线的位置差不多，不看好会跌很多。”一外资行交易员表示。

中国央行降准降息对离岸CNH 形成一定的压力，周三跌破6.40元关口支撑至逾一个月新低，与在岸价差也扩大到约450个点子的一个月最大水平，但交易员普遍认为，人民币纳入SDR在即，央行不会允许两地市场拉的太大。

截止北京时间15:30，美元/人民币一周期掉期 报30.5个点子，一个月期 报133个点子，一年期掉期美元升水 报1,070个点子，分别较上周五下跌15.28%、11.33%、7.20%。

中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行上周五晚间以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。 中国央行周一发布的进一步说明中提到，央行的利率调控将更加倚重市场化的货币政策工具和传导机制，要构建和完善央行政策利率体系，以此引导和调控整个市场利率。

中国银行间市场周三主要回购利率 续下行，降幅较前日明显收窄。交易员表示，随着今日开盘利率走稳，资金价格亦现企稳之态；央行“双降”之后大行融出平稳，短期资金面无压力，后市预期向好，只是回购利率能否再有下降空间，还需观察后续公开市场利率走势及开盘价引导。央行公开市场周二进行100亿元七天期逆回购，中标利率下降10个BP至2.25%。