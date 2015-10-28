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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 15:52 BJT

泰国经济：财政部官员称，预计泰国将在明年底以前升息

路透曼谷10月28日 - 泰国财政部一位高级官员周三表示，泰国政策利率预计将在明年底以前升至1.75%，追随广为预期的美联储升息步伐。泰国当前利率为1.50%。

泰国财政部政策办公室首席经济学家Kulaya Tantitemit对记者称，泰国可能是在2016年晚些时候升息。

财政部重申，泰国2015年国内生产总值(GDP)料增长2.8%，低于此前预计的3.0%。2016年GDP料成长3.8%，处在上周公布的预估区间3.4-3.8%的顶端。（完）

(编译 高琦 审校 张荻)

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