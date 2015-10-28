市场热谈：中国第三批专项建设基金项目落地在即，股市概念股开始绽放

* 国开料很快批准第三批专项建设基金项目

* 股权合作可降低负债率并给企业增信

* 三只新的“国开概念股”股价大涨

作者 李贺

路透北京10月28日 - 中国三家上市公司公布与国开发展基金股权合作后股价暴涨，引发市场对专项建设基金如何落地的关注。多位接近国开行人士透露，由地方分行上报了第三批专项建设基金项目，预计很快获批放款；而这一批涉及的稳增长领域较之前两批扩展很多。

目前已有多家上市公司公告与中国国家开发银行 全资子公司--国开发展基金发生股权合作，最新加盟国开概念股的金龙汽车 、兴蓉环境 、万向钱潮 周三股价大涨，意味着相关概念在股市方兴未艾。

“对接专项债的项目10月中旬已经向总行报送了第三批，范围相比之前逐渐扩大，第一批项目基本多是轨道交通，第二批增加到了20多个行业，第三批又增加到了30多个行业。”一位国开行人士表示。

以周二公告的三家上市公司看，其主营业务涉及新能源汽车（金龙汽车）、环保（兴蓉环境）、零部件制造（万向钱潮）等领域。由于国开发展基金的特殊背景，其对上市公司的投资具有增信作用；这也引起“国开概念股”的价格变动。

截至周三A股收盘，金龙汽车当日股价涨停；兴蓉环境当日股价收涨逾7%；而万向钱潮触及涨停价格后回落，收涨逾2%。

路透此前报导，根据国家发改委安排，“2015年第三批专项建设基金项目”基金总额为2,000-3,000亿元人民币，分五大类共33个专项；涉及领域重点是水利工程、旅游基础设施、相关棚户区迁建工程、城镇供水、雨污分流、福利院等项目等。

关于对接专项建设基金的项目的审批流程，一位了解项目流程的知情人士表示，项目最终都是发改委批准，由省发改委上报到国家发改委，由于上报的都是一单单具体的项目，因此工作任务很重；而国开行这边也会由分行将项目评审材料上报总行。

虽然任务重，但是项目审批的节奏却不能耽搁。“专项建设项目通常是提前限定了放款时间，然后往前倒推项目评审时间，常常要加班加点，前两批项目多是一、两个星期就批下来放款。”上述人士称。

路透数月前独家报导，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，中国农业发展银行等开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体。是次专项金融债的期限有望超过10年；中国央行、财政部等将给予优惠政策支持。

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从上市公司披露的信息看，国开发展基金是国开行下属全资子公司，采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。

对于国开发展基金的投资方式，一位地方开行业务人士称，“国开发展基金应该还是以项目公司股权投向为主，对上市企业的投资不是主流；而且不同于单纯的财务投资，基金对于资金的使用期限、用途还是有规定的。”

万向钱潮公告显示，在资金期限上，国开发展基金在项目建设期满后，有权要求公司按照规定的时间、比例、价格回购国开发展基金持有的万向精工股权；在用途方面，万向精工新增3,000万套轮毂轴承单元项目。

其实，无论是多元化稳增长手段，还是基于商业可持续的展业需要，国开行一直都在利用旗下或参与的股权基金对接客户，股债联动，提供多元化融资渠道。

上述地方开行业务人士指出，这次与几家企业的股权合作并不新鲜，国开行之前也会用国开金融为客户提供股权融资，甚至还可以协助一些“走出去”的优质企业沟通丝路基金等。

某地方监管部门人士表示，国开行利用旗下基金对企业进行股权投资，一方面可以起到降低其资产负债率，美化报表的作用；另一方面，也可以给企业增信，进一步增加其再融资的能力。

民生证券固定收益分析师李奇霖指出，国家开发基金对上市公司股权投资，可以防止公共部门杠杆扩张，缓解企业资产负债率过高的问题；此外，这样还可解决稳增长与调结构的矛盾，专项金融债希望通过打造新的经济总需求，培育新的产业链，实现经济稳增长和结构调整的的双向效果。

知情人士并表示，专项债募集资金后国开行和农发行各自都成立了基金各自进行投放，项目审批进度都比较快，在投资领域上也有重合。此前，国内媒体报导，今年由国家开发银行及农业发展银行发行的专项建设债，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。

中国9月新增人民币贷款1.05万亿元，创有纪录来同期最高，社会融资亦加速攀升；其中以房贷为主的居民中长期贷款及企业中长期贷款增加明显。