日股业绩：任天堂7-9月获利下降，但维持全年获利预估不变

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月28日 - 日本游戏机生产商任天堂 公布，7-9月当季营业利润不及预期，但称由于3DS游戏机销售稳定，加上计划进入智能手机游戏领域，该公司维持全年获利预估不变。
任天堂财年第二季营业利润从上年同期的93亿日圆略降至78亿日圆(6,477万美元)。汤森路透数据显示，19位分析师的平均预估为93亿日圆。
这是任天堂新社长君岛达己上任以来的首份财报。今年稍早任天堂宣布将进军智能手机游戏市场，几个月后前任社长岩田聪便因癌症去世。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”