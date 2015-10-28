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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 16:12 BJT

日股业绩：任天堂7-9月获利下降，但维持全年获利预估不变

路透东京10月28日 - 日本游戏机生产商任天堂 公布，7-9月当季营业利润不及预期，但称由于3DS游戏机销售稳定，加上计划进入智能手机游戏领域，该公司维持全年获利预估不变。

任天堂财年第二季营业利润从上年同期的93亿日圆略降至78亿日圆(6,477万美元)。汤森路透数据显示，19位分析师的平均预估为93亿日圆。

这是任天堂新社长君岛达己上任以来的首份财报。今年稍早任天堂宣布将进军智能手机游戏市场，几个月后前任社长岩田聪便因癌症去世。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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