日股业绩：任天堂7-9月获利下降，但维持全年获利预估不变

路透东京10月28日 - 日本游戏机生产商任天堂 公布，7-9月当季营业利润不及预期，但称由于3DS游戏机销售稳定，加上计划进入智能手机游戏领域，该公司维持全年获利预估不变。

任天堂财年第二季营业利润从上年同期的93亿日圆略降至78亿日圆(6,477万美元)。汤森路透数据显示，19位分析师的平均预估为93亿日圆。