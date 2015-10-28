路透基点：镇江奇美化工启动2.07亿美元等值贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月28日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行联合启动对镇江奇美化工有限公司等值2.07亿美元的三年期循环贷款。
澳新银行和中国信托商业银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，中国信托商业银行还是额度代理行。
上述无担保贷款分为两部分，A为等值5,000万美元的贷款，可以美元或人民币提取；B为10亿元人民币贷款(1.57亿美元)。
美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，人民币贷款利率较中国央行一年期利率高出一倍。
上述贷款主要用于再融资以及运营资本，其台湾母公司奇美电子提供了保荐书。
实地考察于今日在江苏省镇江进行。回复截止日期为2016年1月15日。
镇江奇美化工最近一次涉足该市场是在2013年11月份，当时该公司完成了一笔三年期循环贷，该贷款原定规模为3亿美元，最终减至2.65亿美元，利率较三个月或六个月Libor加码120个基点。
当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点时，借款方将支付超出的利差部分。
镇江奇美化工是奇美电子和台湾上市公司--国乔石油化学股份有限公司的合资企业。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”