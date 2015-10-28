路透基点：镇江奇美化工启动2.07亿美元等值贷款--TRLPC

路透10月28日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行联合启动对镇江奇美化工有限公司等值2.07亿美元的三年期循环贷款。

澳新银行和中国信托商业银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，中国信托商业银行还是额度代理行。

上述无担保贷款分为两部分，A为等值5,000万美元的贷款，可以美元或人民币提取；B为10亿元人民币贷款(1.57亿美元)。

美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，人民币贷款利率较中国央行一年期利率高出一倍。

上述贷款主要用于再融资以及运营资本，其台湾母公司奇美电子提供了保荐书。

实地考察于今日在江苏省镇江进行。回复截止日期为2016年1月15日。

镇江奇美化工最近一次涉足该市场是在2013年11月份，当时该公司完成了一笔三年期循环贷，该贷款原定规模为3亿美元，最终减至2.65亿美元，利率较三个月或六个月Libor加码120个基点。

当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点时，借款方将支付超出的利差部分。