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市场报道 | 2015年 10月 28日 星期三 16:16 BJT

《汇市简讯》100小时均线和200日均线，对欧元空头而言很关键

0756 GMT

* 欧洲央行召开政策会议前，欧元/美元空仓大幅减少

* 由于受欧洲央行政策因素影响，空仓急速减少，多数新的空仓都是在当前水平建立的

* 汇价若反弹升逾小时图云区或100小时移动均线切入位1.1071，将给空头带来麻烦

* 小时图技术分析：link.reuters.com/pev85w

* 汇价只有收在200日移动均线切入位1.1115上方，才能严重削弱对欧元的看空预期

(完)

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