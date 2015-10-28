《汇市简讯》100小时均线和200日均线，对欧元空头而言很关键

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0756 GMT
* 欧洲央行召开政策会议前，欧元/美元空仓大幅减少
* 由于受欧洲央行政策因素影响，空仓急速减少，多数新的空仓都是在当前水平建立的
* 汇价若反弹升逾小时图云区或100小时移动均线切入位1.1071，将给空头带来麻烦
* 小时图技术分析：link.reuters.com/pev85w
* 汇价只有收在200日移动均线切入位1.1115上方，才能严重削弱对欧元的看空预期
(完)
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