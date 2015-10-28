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债券 | 2015年 10月 28日 星期三 16:14 BJT

《汇市简讯》欧元/美元可能回到5月至8月间的波动区间

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    * 美联储召开会议前，美国与德国公债间利差扩大，欧元/美元因而
承压
    * 技术图表
    link.reuters.com/mev85w
    link.reuters.com/nev85w

    * 投机客重新以偏低价位投入做空时，中长期投资人买进
    * 在1.11-1.15区间内两个月之后，目前价位吸引企业买进欧元进行
避险
    * 在12月美联储会议之前，欧元/美元很有可能持续在5月至8月区间1
.08-1.14波动(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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