《汇市简讯》欧元/美元可能回到5月至8月间的波动区间

0747GMT * 美联储召开会议前，美国与德国公债间利差扩大，欧元/美元因而 承压 * 技术图表 link.reuters.com/mev85w link.reuters.com/nev85w * 投机客重新以偏低价位投入做空时，中长期投资人买进 * 在1.11-1.15区间内两个月之后，目前价位吸引企业买进欧元进行 避险 * 在12月美联储会议之前，欧元/美元很有可能持续在5月至8月区间1 .08-1.14波动(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)