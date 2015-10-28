更新版 1-中国汇市：人民币收跌，美联储声明前与离岸价差创一个月来最大

* 虽中间价下跌，但6.36元附近支撑较强 * 央行干预身影频现，短期料续维稳 * 离岸跌破6.40元关口，价差扩至约450点子 * 关注美联储政策声明 (新增评论和收盘报价) 路透上海10月28日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价收跌，但6.36元附近 支撑较强。交易员称，因近期国际美元整体偏强，而在岸汇价受央行干预影响跌幅明显不及 离岸，两地价差扩大至450点子左右，创一个月来最大；若晚间美联储政策声明较为鹰派， 人民币贬值压力将进一步加大，但趋势性下跌可能性仍有限。 交易员指出，离岸市场和欧元等表现比较类似，受全球影响较大，但在岸则更多受央行 意志影响，短期在岸维稳意图较强。午后离岸跌势加剧，拖累在岸再次靠近6.36支撑。若国 际美元进一步反弹，两地价差可能进一步扩大，不排除央行在离岸市场干预的可能。 “大行不时的在上面卖点（美元），6.36看样子是破不了了，晚上看看美联储政策声明 再说吧。”一外资行交易员表示。 交易员并表示，央行虽然有调控的手在，但如果国际市场美元变得很强，央行维稳的压 力也将因此而上升。另外，央行还是希望加强境内汇价的主导权，但显然现在离岸更体现市 场水平。 离岸CNH盘中下探6.4049的逾一个月新低，与在岸价差拉大至约450点子水平。国际美元 则维持在97下方窄幅整理。交易员认为，人民币入SDR在即，有必要确保在岸与离岸价差不 至于维持太宽水平。 全球汇市方面，美元指数周三小幅靠近两个半月高位，交易商静待有关美联储升息时机 的更多线索。美联储为期两天的政策会议将在周三稍晚结束，升息可能已基本上被排除，因 担忧中国经济放缓以及对全球经济成长产生的广泛影响。 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3570。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3592 6.3532 -0.09% 中间价 6.3536 6.3494 -0.07% 成交额 215.09亿美元 209亿美 元 日内波动幅度(pips) 72 日高6.35 日低6.3606 34 今年以来升贬幅度 -2.44% 2005年汇改以来升贬幅度 30.15% 1年期美元/人民币掉期 +1,070 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4015 6.3931 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.5545 6.5405 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)