台湾汇市：台币随亚币微幅收低，观望美联储利率决议

* 等待FOMC利率决议，台币随亚币走贬 * 外资动向不明，油款抵销出口商抛汇卖压 * 明日实质交易区间暂看32.350-32.500 路透台北10月28日 - 台币兑美元 周三微幅收低。交易员指出，市场观望美国联邦公开市场委员 会(FOMC)利率决议，台币跟随多数新兴亚洲货币的偏弱格局，实质汇价微幅走贬。 交易员表示，今日外资动向是影响盘势的主因，早上一路买进美元使得台币一度贬至32.465，但午后却反 向卖出，令台币贬值幅度收敛。此外，油款等美元买需也持续进场，淡化了月底出口商的抛汇卖压。 〞不知道外资在做什么，早上与下午的方向完全相反。〞一位公股银行交易员说。 他表示，FOMC即将宣布利率决议，市场高度关注会后声明内容是否有年底升息的蛛丝马迹，若是解读偏向 鸽派，明日台币汇价料将走强，有机会上看32.350。 另一外商银行交易主管则称，预料明、后两天出口商的抛汇压力会更重，不过台币在基本面不佳等因素影 响下，走升空间有限，难以突破32.300压力。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价幅度略扩大。指标一个月 美元/台币远汇 尾盘报32.461/32.501，上日收在32.460。 今日台币实质交易区间在32.410-32.465；上日交易区间在32.354-32.439。交易员预估，明日台币实质交 易区间暂看在32.350-32.500。 多数新兴亚洲货币周三小幅下跌，追随该地区股市的跌势；美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表政策声 明前，市场忧虑情绪升温，投资者离场观望。 韩元兑美元 在本地市场收于1,13 1.0韩元，同上日收盘价持平。 台湾股市周三第二日小幅收低，但守稳10日均线。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超 11.67亿台币，连两个交易日卖超共计14亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 10/28(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；美国9月商品贸易收支初值；新西兰央行利率 决定；经济合作暨发展组织秘书长葛利亚发表讲话；瑞典央行宣布利率决议并将公布货币政策报告；澳洲第三 季消费者物价指数(CPI)；日本9月工业生産初值； 10/29(四)：美国第三季国内生産总值(GDP)初值；美国9月成屋待完成销售指数；德国10月就业数据；欧 元区10月企业和经济景气指数；英国公布10月Nationwide房价及9月消费者信贷和M4货供额；德国10月CPI和HI CP初值；韩国央行11月制造业景气判断指数；日本9月所有家庭支出及9月全国CPI和东京地区10月CPI数据；亚 特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该联储主办的活动上致开幕词；英国财政大臣奥斯本会见巴西财长莱维(J oaquim Levy)，这是英巴经济和金融对话的一部分；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“压力测试与宏观审慎监管 ：跨大西洋评估”会议上，发表题为“压力测试在欧洲央行政策框架中的作用”的演说； 10/30(五)：台湾公布第三季GDP初值；美国10月芝加哥PMI；美国9月个人所得、消费、核心PCE物价指数 ；美国第三季薪资；欧元区10月HICP初值和9月失业率；日本央行宣布利率决议；俄罗斯央行宣布利率决定； 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加布鲁金斯学会主办活动上的讨论会； 11/1(日)：中国10月官方制造业和非制造业PMI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.686 32.676 32.400-32.710 32.710 7.07 8.00 司 元太外汇经纪公 32.688 32.678 32.415-32.710 32.710 3.46 4.03 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.035 0.010/0.020 美元/台币六个月期 0.000/0.025 -0.015/0.005 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)