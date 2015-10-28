欧股业绩：大众汽车第三季录得营业亏损，为至少15年来首见

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林10月28日 - 大众(福斯/Volkswagen)汽车 第三季录得营业亏损，受有关柴油汽车排放测试造假弊案相关成本影响，这是该公司至少15年来首次录得季度营业亏损。
大众汽车当季营业亏损达34.8亿欧元(38.4亿美元)，大致符合路透调查预估的34.7亿欧元。
大众汽车表示，集团营业利润将“明显低于”上年同期水准，受排放丑闻相关成本影响。
大众汽车仍预估全年汽车销售量将齐平去年所创纪录高点1,014万辆。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。