《汇市简讯》英镑/美元处于守势，等待美联储声明

0826GMT

* 英镑自周二低点1.5283美元上涨，但在1.5316遇阻

* 在那之后一直于1.5290-1.5315区间波动，这也是周三波动区间

* 1.5283较上周四所创高点1.5510低227个跳动点

* 若1800GMT美联储公布的声明立场较预期更为强硬，则美元可望受惠

* 反之，若美联储声明立场温和，则美元可能下跌

* 1.5201为英镑/美元关键支撑水准，这是10月13-15日上冲至1.5507的起涨点(完)

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