路透基点：香港联合船坞签订10亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港联合船坞集团已签下10亿港元(1.3亿美元)的五年期俱乐部贷款，这是该公司在近三年后重返贷款市场。

中国建设银行、华侨银行和三井住友银行为这笔子弹式贷款的承贷行。最初参与的两家银行承贷额相当于3.3333亿美元，三井住友银行最终承诺借给3.3334亿美元。

上述贷款于10月22日签订，由长江和记实业与太古公司担保。

据一名消息人士称，上述三家银行2012年10月份时还曾提供了10亿港元的三年期贷款，而此次贷款是为上述贷款再融资。

此次贷款最高综合收益为112个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点，预计在未来数日完成。