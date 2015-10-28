路透基点：香港联合船坞签订10亿港元俱乐部贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港联合船坞集团已签下10亿港元(1.3亿美元)的五年期俱乐部贷款，这是该公司在近三年后重返贷款市场。
中国建设银行、华侨银行和三井住友银行为这笔子弹式贷款的承贷行。最初参与的两家银行承贷额相当于3.3333亿美元，三井住友银行最终承诺借给3.3334亿美元。
上述贷款于10月22日签订，由长江和记实业与太古公司担保。
据一名消息人士称，上述三家银行2012年10月份时还曾提供了10亿港元的三年期贷款，而此次贷款是为上述贷款再融资。
此次贷款最高综合收益为112个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码95个基点，预计在未来数日完成。
香港联合船坞创立于1973年，主要在亚洲提供船舶修缮、打捞及拖船等海上服务，以及工程解决方案。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”