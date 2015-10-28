欧元债市：德国10年期公债收益率守于0.5%下方，稍晚将有新债标售

德国10年期公债收益率 基本持平于0.45%，逼近5月初以来最低水平。

“我们曾以为0.50%是德国公债收益率更长时间区间的下限，但德国公债收益率跌破了这一水平，这与市场预计政策将进一步放松以及存款利率在负值区域进一步下降有关，”KBC策略师Piet Lammens称。

近期长天期德债标售均未能吸引到足够的买兴，这种情况通常发生在投资者认为收益率不会从标售前的水平进一步下跌的时候。

葡萄牙10年期公债收益率 持平于2.47%，较上周欧洲央行会议后的低点上升了逾20个基点。(完)

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