路透伦敦10月28日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：继续在1.1000美元略下方找到支撑，中长期的支撑位在从今年低点1.0465延伸出来趋势线位置1.0970。该点位下方的主要支撑位为1.0820及5月和7月低点。目前的阻力位为1.1100区域，以及50和100日移动均线切入位。

美元/日圆：突破121.00日圆有如昙花一现，121.70上方的9月高点提供强阻力。若升破122.00，则暗示美元/日圆可能回升至124.00区域。支撑位在120.20/30区域，若跌穿将重新下探119.20区域。

欧元/英镑：继上周跌破9月低点后，始于0.7170英镑的反弹目前看来有点乏力，该货币对需要回升至200日移动均线切入位0.7250上方，才有可能实现强劲反弹。

英镑/美元：英镑看似依然疲软，跌破了1.5300美元，从而开启了进一步跌向1.5200之路(始于1.4565低点的趋势线支撑位)。阻力位在1.5420和1.5510。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1035 1.1048 -0.12 -8.78 1.2097

美元/日圆 120.33 120.45 -0.10 0.73 119.68

欧元/日圆 132.82 133.05 -0.17 -8.54 144.77

美元/瑞郎 0.9864 0.9858 0.06 -0.77 0.9941

英镑/美元 1.5295 1.5295 0.00 -1.79 1.5573

美元/加元 1.3228 1.3264 -0.27 13.86 1.1618

澳元/美元 0.7132 0.7188 -0.78 -12.66 0.8168

新西兰元/美元 0.6730 0.6758 -0.41 -13.68 0.7797

欧元/瑞郎 1.0884 1.0894 -0.09 -9.50 1.2026

欧元/英镑 0.7213 0.7218 -0.07 -6.99 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3905 9.3954 -0.05 -0.19 9.4688

美元/挪威克朗 8.4778 8.4480 0.35 13.46 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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