版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 16:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆云区底部继续构成技术面支撑

0830 GMT

* 美元/日圆上周的强劲涨势在121.79日圆处遇阻

* 121.79是8月跌势的61.8%回档位

* 汇价周二未能收在云区底部下方

* 云区底部从120.27下降至120.17

* 我们仍建议在120.35处做多，预计涨向121.30

* 技术图表：link.reuters.com/rev85w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐