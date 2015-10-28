《汇市简讯》美元/日圆云区底部继续构成技术面支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0830 GMT
* 美元/日圆上周的强劲涨势在121.79日圆处遇阻
* 121.79是8月跌势的61.8%回档位
* 汇价周二未能收在云区底部下方
* 云区底部从120.27下降至120.17
* 我们仍建议在120.35处做多，预计涨向121.30
* 技术图表：link.reuters.com/rev85w
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”