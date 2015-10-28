版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 17:11 BJT

台湾货币市场：11月提存期资金预期变化一览表

路透台北10月28日 - 台湾货币市场11月提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)1,196.9亿台币：
                 11/04              2,332.50亿台币
                 11/05              2,431.50亿台币
                 11/06                 38.00亿台币
                 11/09              7,712.80亿台币
                 11/10              1,944.50亿台币
                 11/11              4,826.50亿台币
                 11/12              5,887.80亿台币
                 11/13                555.50亿台币
                 11/16                530.00亿台币
                 11/17              5,479.50亿台币
                 11/18              1,447.30亿台币
                 11/19              1,881.50亿台币
                 11/20                576.50亿台币
                 11/23                210.50亿台币
                 11/24                541.00亿台币
                 11/25              4,621.50亿台币
                 11/26                 19.00亿台币
                 11/27                  6.00亿台币
                 11/30                 21.00亿台币
                 12/01                 54.00亿台币
                 12/02                 46.00亿台币
                 12/03                 34.00亿台币
   ----公债付息共91.702905亿台币。
 11/10       95甲7期9息        7.4375亿台币
 11/13       90甲8期14息       19.375亿台币
 11/14       89甲13期15       17.7375亿台币
             息           
 11/16       94甲8期10息         6.00亿台币
 11/16       96甲7期8息          9.00亿台币
 11/18       93甲9期11息        10.50亿台币
 11/24       88甲2期17息        16.50亿台币
 11/26       103甲16期1      5.152905亿台币
             息           
 
   --国库券到期250亿台币。
     11/13：财104-7期91天国库券250亿台币。
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --11/04：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，3日标售。
    --11/11：央行估发行300亿台币两年期定存单，10日标售。
    --11/13：财政部增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，10日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  
      
    注：*表新增或更新。     

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐