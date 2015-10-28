中国基金：橡树资本中国首支QDLP募集10亿元，投资于橡树境外基金

路透上海10月28日 - 全球专注于另类投资市场的资产管理公司--美国橡树资本周三宣布，其在中国的首只QDLP（合格境内有限合伙人）基金已募集资金10亿元人民币，目前该基金募资已结束。该基金将投资于由橡树资本管理的境外基金，投向困境债务策略。

橡树资本是上海市首批批准试点QDLP的六家全球投资管理人之一，此次其募集的首只QDLP获得诺亚财富 、宜信财富及嘉实资本国内三家资产管理机构的协助。

橡树资本联席董事长及联合创始人霍华德·马克斯周三还特地出席诺亚财富的投资论坛，向诺亚的高净值客户演示其投资理念，为橡树争取更多的潜在客户。

QDLP制度允许注册于海外的对冲基金，向境内投资者募集人民币基金，并将所募集的资金投资于海外市场。QDLP、QDII（合格境内机构投资者）以及即将推出的QDII2（个人合格境内投资者），都是中国资本项下逐步放开的试点举措。

目前橡树资本也通过QDII通道，使中国投资者通过中国境内的资产管理机构，接触到橡树全球高收益债券和全球可转换证券投资策略。橡树资本方面表示，未来将把公司更多投资策略引入中国。

中国经济面临减速，国内利率连续多次下调，国内优质资产荒隐现，而且人民币汇率存在贬值预期，使得全球资产配置成为越来越多高净值人群的“刚需”。

诺亚业务资源中心总经理陈昆才在论坛上指出，投资者的全球资产配置主要出于三个目的：对冲本国经济的宏观风险、分散本币的汇率风险以及捕获跨区域不同周期背景下的投资机会。

他说，中国经济正面临结构转型，任何改革都会存在不确定性；人民币国际化加速，国内居民资产不可能是单一货币，需要分散币种对冲风险，因此国内高净值人群应尽早考虑全球配置资产，合适比例为“七三开”，即三成资产放在海外。

截止6月底，橡树资本旗下管理资产规模达1,030亿美元，其善于在困境债务、公司债（包括高收益债券和优先贷款）、私募股权控股投资、可转换证券、房地产、其他上市股票和基础设施投资中寻找机会。（完）