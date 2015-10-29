台湾已公布经济指标--2015/10/29

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 9月 -14.6% -14.8% 11/9 -- 商品进口(y/y) 9月 -24.4% -16.7% 11/9 -- 外销订单(y/y) 9月 -4.5% -8.3% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +6.50% +6.01% 11/24 -- 季调失业率 9月 3.79% 3.74% 11/23 -- 工业生产指数(y/y) 9月 -5.32% -5.75% r 11/23 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,247.91 4,247.91 11/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.28% -0.45% 11/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.52% +3.84% 10/30 -0.60%* (Q2统计值 (Q1统计值) (Q3概估值 ) ) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)