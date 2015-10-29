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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：10月29日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北10月29日 - 台湾货币市场周四和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期1,236.2亿台币。  
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。        
    ---------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 9,878.6亿台币：    
                   10/30               262.6亿台币
                   11/02             2,727.0亿台币
                   11/03             6,889.0亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
    ----------------------------------------------------------------
    (下提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期          4兆(万亿)1,196.9亿台币：
             11/04                2,332.50亿台币
             11/05                2,431.50亿台币
             11/06                   38.00亿台币
             11/09                7,712.80亿台币
             11/10                1,944.50亿台币
             11/11                4,826.50亿台币
             11/12                5,887.80亿台币
             11/13                  555.50亿台币
             11/16                  530.00亿台币
             11/17                5,479.50亿台币
             11/18                1,447.30亿台币
             11/19                1,881.50亿台币
             11/20                  576.50亿台币
             11/23                  210.50亿台币
             11/24                  541.00亿台币
             11/25                4,621.50亿台币
             11/26                   19.00亿台币
             11/27                    6.00亿台币
             11/30                   21.00亿台币
             12/01                   54.00亿台币
             12/02                   46.00亿台币
             12/03                   34.00亿台币
   ----公债付息共91.702905亿台币。
   11/10     95甲7期9息    7.4375亿台币
   11/13    90甲8期14息    19.375亿台币
   11/14   89甲13期15息   17.7375亿台币
   11/16    94甲8期10息      6.00亿台币
   11/16     96甲7期8息      9.00亿台币
   11/18    93甲9期11息     10.50亿台币
   11/24    88甲2期17息     16.50亿台币
   11/26   103甲16期1息  5.152905亿台币
 
   --国库券到期250亿台币。
     11/13：财104-7期91天国库券250亿台币。
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --11/04：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，3日标售。
    --11/11：央行估发行300亿台币两年期定存单，10日标售。
    --11/13：财政部增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，10日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  
     
    注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 詹静宜  审校)

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