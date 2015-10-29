台湾货币市场：10月29日及本/下提存期资金预期变化一览表

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北10月29日 - 台湾货币市场周四和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,236.2亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 9,878.6亿台币： 10/30 262.6亿台币 11/02 2,727.0亿台币 11/03 6,889.0亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 ---------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)1,196.9亿台币： 11/04 2,332.50亿台币 11/05 2,431.50亿台币 11/06 38.00亿台币 11/09 7,712.80亿台币 11/10 1,944.50亿台币 11/11 4,826.50亿台币 11/12 5,887.80亿台币 11/13 555.50亿台币 11/16 530.00亿台币 11/17 5,479.50亿台币 11/18 1,447.30亿台币 11/19 1,881.50亿台币 11/20 576.50亿台币 11/23 210.50亿台币 11/24 541.00亿台币 11/25 4,621.50亿台币 11/26 19.00亿台币 11/27 6.00亿台币 11/30 21.00亿台币 12/01 54.00亿台币 12/02 46.00亿台币 12/03 34.00亿台币 ----公债付息共91.702905亿台币。 11/10 95甲7期9息 7.4375亿台币 11/13 90甲8期14息 19.375亿台币 11/14 89甲13期15息 17.7375亿台币 11/16 94甲8期10息 6.00亿台币 11/16 96甲7期8息 9.00亿台币 11/18 93甲9期11息 10.50亿台币 11/24 88甲2期17息 16.50亿台币 11/26 103甲16期1息 5.152905亿台币 --国库券到期250亿台币。 11/13：财104-7期91天国库券250亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --11/04：央行估发行1,500亿台币一年期定存单，3日标售。 --11/11：央行估发行300亿台币两年期定存单，10日标售。 --11/13：财政部增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，10日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜 审校)
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)