中国新债：天津定向发行45.6亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海10月28日 - 中国天津市财政局周三公告称，今日采用定向承销方式发行了总额45.62亿元人民币的地方政府债，其中一般债券3.68亿元，专项债券41.94亿元；各期限利率均较下限上浮15%。

此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年四种，中标利率分别为3.18%、3.30%、3.50%和3.49%，发行规模依次为0.41亿元、1.07亿元、1.1亿元和1.1亿元。

专项债为五至10年三个期限，中标利率与一般债相同。发行规模依次为21.1亿元、9.96亿元和10.88亿元。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)