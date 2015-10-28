重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，市场资金偏滥冲淡月底紧缩效应

* 月底短率仍旧持稳低位 * 资金偏滥冲淡月底效应 * 短票维持钱多票少的基调 * RP利率持在既有低档区间 记者 詹静宜 路透台北10月28日 - 尽管月底将至，台湾银行间短率周三依旧持稳低位。银行资金调 度人员表示，目前市场资金情势偏滥，完全感觉不出月底紧缩效应，令月底短率仍然维持在 既有区间。 他们并指出，近一周来央行减缓冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道，但银行间资金去 化管道有限，资金只能滥在帐上，推升整体银行累积超额准备已逼近七千亿台币，明显冲淡 月底资金紧缩效应。 〞帐上很多钱，月底效应几乎是没有。〞一位大型金融机构交易员说。 另位资金拆入方的中小型银行交易员提及，大部分银行都可以提供跨月拆款资金，而市 场拆借需求疲软、以到期续作为主，拆出方为销帐上资金皆积极寻求拆借需求，月底资金调 度根本与平常几无变化，且跨月资金顶多比月内加1-2个基点，跨月资金贴水不若以往。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.301% 0.301% 率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.400% **短票供不应求** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，由于此前资金落点尽量避开落点月底，造成 月底发票量明显变少，预计周五发票量才可望稍稍回温，现阶段发票量难以满足银行间踊跃 的买票需求，让短票利率持续贴近低档。 他们指出，虽然目前月底效应并不明显，但考量月底资金隐忧，短票利率暂持平原有区 间不变，静待月底变数厘清，时序迈入月初再微幅调降30天短票利率1个基点至0.40%。 〞发票量非常少，早上一堆人来要票，想要买都买不到,〞一位大型票券公司主管说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.42%及0.43%，上日亦处同水准。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 416%，前日在0.412%；上日成交量45.36亿台币，前日107.92亿台币。 台湾央行今日共发行4,610.5亿台币定存单；与今日存单到期金额5,270.5亿台币相较， 存单发行余额减660亿。周四央行存单到期1,236.2亿台币，周五为262.6亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为317亿台币，累积超额准备为7,137亿台币、 加计前期1%的超额准备8,868亿台币。 **RP利率持于低位** RP利率方面，证券商交易员表示，虽然今日有美元债交割因素，但市场资金宽裕，丝毫 不影响市场资金调度，显示月底效应的影响微乎其微，后续留意市场因应调度周五Morgan S tanley交割5亿美元债的情况。 他们并指出，目前台债成交量不大，券商间资金缺口偏小，且现在市场资金过于宽松， 月底前RP利率料将躺在现有水准，下周月初不排除下调公债及公司债RP各1个基点。 〞月底投信赎回一定会有，但市场资金水位高，对市场起不了波澜。〞一位大型证券交 易员说。 本周余日交割紧缩因子包括：周三交割Natixis的1.4亿美元债、玉山银行的30年期0.63 亿美元债和无到期日0.43亿美元债，及周五Morgan Stanley发行5亿美元债。 今日证券商10天期公债的附买回利率与昨日水准一致，主要成交在0.42%；10天期以上 公司债RP主要成交在0.52%；皆与上日相同。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率持稳；一周公债附买回利率区间落 在0.36%-0.37%，上日亦同；极短天期与一周公司债附买回利率区间与上日相同，落在0.39- 0.41%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)