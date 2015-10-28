《全球汇市》瑞典央行维持利率不变后克朗上涨，聚焦美联储政策决定

他称，“若欧洲央行下次会议之后他们有必要在12月再次采取行动，他们大概会这么做。”

美元指数 日内持平，报96.850，仍接近两个半月高点，交易商正等待美联储决议。市场价格显示，预料美联储不会在本月升息，但部分投资人仍预期美联储将暗示可能在12月升息。

“可以说，市场共识是政策不会有任何改变，若有任何风险，将是倾向升息。”道富银行Global Markets驻东京外汇主管Bart Wakabayashi表示。

“因此凭直觉判断， 如果需要一个地方投放资金的话，今天最保险的押注应该是美元。”

周二公布的美国经济数据并不支持升息，耐久财订单和消费者信心都逊于市场预期。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1049 1.1048 0.01 -8.66 1.2097

美元/日圆 120.35 120.45 -0.08 0.75 119.68

欧元/日圆 132.97 133.05 -0.06 -8.44 144.77

美元/瑞郎 0.9847 0.9858 -0.11 -0.95 0.9941

英镑/美元 1.5305 1.5295 0.07 -1.72 1.5573

美元/加元 1.3226 1.3264 -0.29 13.84 1.1618

澳元/美元 0.7126 0.7188 -0.86 -12.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6732 0.6758 -0.38 -13.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0879 1.0894 -0.14 -9.54 1.2026

欧元/英镑 0.7217 0.7218 -0.01 -6.94 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3607 9.3954 -0.37 -0.59 9.4688

美元/挪威克朗 8.4926 8.4480 0.53 13.66 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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