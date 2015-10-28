香港个股：新城发展控股附属获中国证监会批准发行最多30亿元公司债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月28日 - 中国中型房地产企业--新城发展控股 周三宣布，获中国证监会批准其内地附属公司发行不超过30亿元人民币的境内公司债券，资金将用于调整债务结构、补充流动资金。
在开曼群岛注册的新城发展控股，将通过其中国注册的附属公司新城控股集团股份有限公司作为发行人，分期发行公司债，基础发行规模为20亿元，并可超额配售最多10亿元，债券为五年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。最终票面利率将根据簿记结果确定。
发行人已获得中诚信证券评估给予发行人及境内债券的＂AA+＂评级。中信证券为主承销商，摩根士丹利华鑫证券及中信建投证券为联席主承销商。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”