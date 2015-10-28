香港个股：新城发展控股附属获中国证监会批准发行最多30亿元公司债

在开曼群岛注册的新城发展控股，将通过其中国注册的附属公司新城控股集团股份有限公司作为发行人，分期发行公司债，基础发行规模为20亿元，并可超额配售最多10亿元，债券为五年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。最终票面利率将根据簿记结果确定。