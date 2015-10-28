路透基点：中国辉山乳业签订2亿美元贷款--TRLPC

路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司中国辉山乳业控股有限公司签订2亿美元三年期贷款，这是该公司首次涉足贷款市场，该贷款在一般银团阶段吸引了三家银行。

贷款由1.8亿美元的美元部分和1.56亿港元(2,000万美元)的港元部分组成，将作一般运营之用。贷款签订日期为10月26日。

据一名消息人士称，中信银行(国际)、恒生银行以及汇丰为该贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点。