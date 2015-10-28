路透基点：中国辉山乳业签订2亿美元贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司中国辉山乳业控股有限公司签订2亿美元三年期贷款，这是该公司首次涉足贷款市场，该贷款在一般银团阶段吸引了三家银行。
贷款由1.8亿美元的美元部分和1.56亿港元(2,000万美元)的港元部分组成，将作一般运营之用。贷款签订日期为10月26日。
据一名消息人士称，中信银行(国际)、恒生银行以及汇丰为该贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点。
辉山乳业主要生产多种乳制品。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”