欧洲汇市：英镑兑美元徘徊在近两周低点，等待美联储公布政策决定

英镑兑美元 持平于1.5305，距离周二触及的两周低点1.5283不远。英国第三季GDP增幅低于预期，这让英镑承压。

“鉴于此，英镑近期有风险，特别是最近的经济数据表现疲弱。我们继续寻找卖出英镑的操作机会，以巩固我们对做空英镑/美元和英镑/日圆的建议。”