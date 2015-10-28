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市场报道 | 2015年 10月 28日 星期三 18:27 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元徘徊在近两周低点，等待美联储公布政策决定

英镑兑美元 持平于1.5305，距离周二触及的两周低点1.5283不远。英国第三季GDP增幅低于预期，这让英镑承压。

“英国央行总裁卡尼认为0.6%长期平均增长率是考虑升息的必要条件，经济成长率已经低于长期均值，“摩根士丹利分析师指出。

“鉴于此，英镑近期有风险，特别是最近的经济数据表现疲弱。我们继续寻找卖出英镑的操作机会，以巩固我们对做空英镑/美元和英镑/日圆的建议。”

英镑兑欧元 持平于0.7222英镑。（完）

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