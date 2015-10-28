马来西亚期市：棕榈油期货因马币走贬而上涨，但继续在区间内交投

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
成交量为55,979口，高于平常的35,000口。
马币(林吉特) 兑美元周三跌0.1%，因本地股市依然表现不佳。马币贬值通常会对棕榈油价格提供一些支撑，因这会使得棕榈油对于海外买家而言更为便宜。
路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，棕榈油价格或重新试探每吨2,264马币支撑位，此前欲突破2,328马币阻力位未果。若能升至2,331马币，则证明实现了对2,328马币的突破，目标上看2,350马币。
其他食用油市场，美国12月豆油期货 涨0.6%，大连商交所1月豆油期货 跌0.1%。(完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 张涛/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”