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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 18:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货因马币走贬而上涨，但继续在区间内交投

成交量为55,979口，高于平常的35,000口。

马币(林吉特) 兑美元周三跌0.1%，因本地股市依然表现不佳。马币贬值通常会对棕榈油价格提供一些支撑，因这会使得棕榈油对于海外买家而言更为便宜。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，棕榈油价格或重新试探每吨2,264马币支撑位，此前欲突破2,328马币阻力位未果。若能升至2,331马币，则证明实现了对2,328马币的突破，目标上看2,350马币。

其他食用油市场，美国12月豆油期货 涨0.6%，大连商交所1月豆油期货 跌0.1%。(完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 张涛/张荻)

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