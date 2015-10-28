马来西亚期市：棕榈油期货因马币走贬而上涨，但继续在区间内交投

马币(林吉特) 兑美元周三跌0.1%，因本地股市依然表现不佳。马币贬值通常会对棕榈油价格提供一些支撑，因这会使得棕榈油对于海外买家而言更为便宜。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛称，棕榈油价格或重新试探每吨2,264马币支撑位，此前欲突破2,328马币阻力位未果。若能升至2,331马币，则证明实现了对2,328马币的突破，目标上看2,350马币。