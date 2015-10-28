东南亚股市：普遍下跌，等待美联储政策声明

泰国股市 下跌1%至两周低点1,409.26点，交易所数据显示，外资卖超11亿泰铢(3,100万美元)，为连续第二日卖超。

马来西亚股市净流出资金达1.17亿马币(林吉特)(2,740万美元)，印尼股市流出3,730亿卢比(2,770万美元)，菲律宾股市流出1.23亿披索(260万美元)。

曼谷股市方面，Siam Cement 下跌近1%至逾三周低点，该工业企业之前公布的季度获利略低于预期，并下调2015年营收目标。

新加坡上市的华侨银行 跌0.9%，经纪商NRA Capital说，该公司之前公布的第三季获利略高于普遍预期。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 351.39 -2.40 -0.68 -14.46 410.77

新加坡 3040.51 -12.02 -0.39 -9.65 3365.15

马来西亚 1686.51 -10.44 -0.62 -4.24 1761.25

泰国 1409.26 -14.79 -1.04 -5.90 1497.67

印尼 4608.74 -65.32 -1.40 -11.83 5226.95

菲律宾 7289.26 -36.50 -0.50 +0.81 7230.57

越南 596.24 -2.20 -0.37 +9.28 545.63

(完)

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