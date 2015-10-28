东南亚股市：普遍下跌，等待美联储政策声明

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
泰国股市 下跌1%至两周低点1,409.26点，交易所数据显示，外资卖超11亿泰铢(3,100万美元)，为连续第二日卖超。
马来西亚股市净流出资金达1.17亿马币(林吉特)(2,740万美元)，印尼股市流出3,730亿卢比(2,770万美元)，菲律宾股市流出1.23亿披索(260万美元)。
曼谷股市方面，Siam Cement 下跌近1%至逾三周低点，该工业企业之前公布的季度获利略低于预期，并下调2015年营收目标。
新加坡上市的华侨银行 跌0.9%，经纪商NRA Capital说，该公司之前公布的第三季获利略高于普遍预期。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 351.39 -2.40 -0.68 -14.46 410.77
新加坡 3040.51 -12.02 -0.39 -9.65 3365.15
马来西亚 1686.51 -10.44 -0.62 -4.24 1761.25
泰国 1409.26 -14.79 -1.04 -5.90 1497.67
印尼 4608.74 -65.32 -1.40 -11.83 5226.95
菲律宾 7289.26 -36.50 -0.50 +0.81 7230.57
越南 596.24 -2.20 -0.37 +9.28 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”