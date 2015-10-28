国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周高点，新加坡汽油成交大幅上升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至两周高点每吨90.48美元，但在供应依然充裕之际，交易员对此未予过多关注。
韩国成本加运费(C&F)的现货价格自上周以来一直维持贴水状态，而从9月中旬开始的五周则维持升水。
印度卖家承受压力，交易员表示，印度巴拉特石油周二晚售出的石脑油船货的升水下降。
这家国有炼厂向伊藤忠商事 出售了35,000吨11月15-17日从孟买装运的石脑油船货，还向维多公司出售了35,000吨12月6-8日装运的石脑油船货。
交易员表示，离岸价较中东报价每吨升水11-15美元。
周三新加坡现货市场达成总计35万桶汽油交易，为10月2日以来最大单日成交量。
达成多笔交易的原因不明，但指标92号汽油周三均价为每桶57.50美元，较本周初下跌近11%。
有一笔石脑油交易达成，即维多公司向BP出售12月下半月装运的船货，售价为每吨441美元。
印度石油公司的Paradip炼厂料从2016年3月前后开始商业运营，日加工能力为30万桶。该炼厂的投产可能帮助印度石油公司减少汽油进口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”