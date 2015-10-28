国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至两周高点，新加坡汽油成交大幅上升

路透新加坡10月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三升至两周高点每吨90.48美元，但在供应依然充裕之际，交易员对此未予过多关注。

韩国成本加运费(C&F)的现货价格自上周以来一直维持贴水状态，而从9月中旬开始的五周则维持升水。

印度卖家承受压力，交易员表示，印度巴拉特石油周二晚售出的石脑油船货的升水下降。

这家国有炼厂向伊藤忠商事 出售了35,000吨11月15-17日从孟买装运的石脑油船货，还向维多公司出售了35,000吨12月6-8日装运的石脑油船货。

交易员表示，离岸价较中东报价每吨升水11-15美元。

周三新加坡现货市场达成总计35万桶汽油交易，为10月2日以来最大单日成交量。

达成多笔交易的原因不明，但指标92号汽油周三均价为每桶57.50美元，较本周初下跌近11%。

有一笔石脑油交易达成，即维多公司向BP出售12月下半月装运的船货，售价为每吨441美元。

印度石油公司的Paradip炼厂料从2016年3月前后开始商业运营，日加工能力为30万桶。该炼厂的投产可能帮助印度石油公司减少汽油进口。(完)

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