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亚洲 | 2015年 10月 28日 星期三 20:03 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差连续第二日保持在五周最窄贴水

路透新加坡10月28日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周三连续第二日保持不变，处于五周以来最窄贴水每桶7.78美元。

交易商表示，较低的原油价格帮助缩小了贴水，但贴水料将因持续的供应过剩局面而变阔。

消息人士周三表示，韩国两家电力企业总计买入23万吨新加坡高硫燃料油，11月和12月交货。

一名消息价人士周三称，投资额达75亿美元的越南Nghi Son炼厂已建成逾60%，有望在2017年中期完工。

新加坡现货市场方面，没有交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 张荻)

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