国际油市：亚洲燃料油裂解价差连续第二日保持在五周最窄贴水

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月28日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周三连续第二日保持不变，处于五周以来最窄贴水每桶7.78美元。
交易商表示，较低的原油价格帮助缩小了贴水，但贴水料将因持续的供应过剩局面而变阔。
消息人士周三表示，韩国两家电力企业总计买入23万吨新加坡高硫燃料油，11月和12月交货。
一名消息价人士周三称，投资额达75亿美元的越南Nghi Son炼厂已建成逾60%，有望在2017年中期完工。
新加坡现货市场方面，没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”