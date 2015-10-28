欧元债市：德债标售需求疲弱，因收益率处于六个月低位

路透伦敦10月28日 - 德国10年期公债标售连续第三次投标未足额，因收益率处于六个月低位，不足以吸引买家的需求。

不过，这次德债标售成绩对二级市级无甚影响，因二级市场成交主要受进行短线投资的对冲基金推动，它们押注较大胆，而且不参与公债标售。

10年期德债 收益率持平在0.44%，稍早降至0.423%，为5月初触及的水准。

在周三的标售中，10年期德债平均收益率为4月来最低的0.44%，需求规模为29.7亿欧元，较本已低于正常供应规模的30亿欧元发行额要少。

德国透过这次标售筹得24.55亿欧元，是今年迄今第10次投标未足额标售，有可能追平2014年12次投标未足额标售的纪录。

周三，意大利标售六个月国库券，平均收益率首次降至负值，法国三年期公债标售的收益率低于欧洲央行存款利率-0.20%，令其不符合欧洲央行量化宽松计划的购债标准。