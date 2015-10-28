芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西天气前景改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至近三周最低，交易商表示，因预报巴西天气改善将有利当地作物生长。
全球主要出产国巴西预报将迎来降雨，提振对南美大豆丰收，将令全球供应愈发充足的预期。
指标11月大豆合约 跌穿30日、40日和50日移动均线的关键技术水准，在10月9日低位触底。
大豆期价收在日内低位。
分析师预计，美国农业部(USDA)周四早上公布的报告将显示，最新一周出口销售160-200万吨大豆，之前一周总计203.1万吨。
11月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳8.81-1/2美元。
12月豆粕合约 收低4.8美元，报每短吨299.9美元。12月豆油合约 升0.22美分，报28.11美分，跟随原油价格升势。
今日CBOT大豆预估成交量为270,577口，豆粕为115,464口，豆油为116,615口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。