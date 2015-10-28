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市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因巴西天气前景改善

路透芝加哥10月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至近三周最低，交易商表示，因预报巴西天气改善将有利当地作物生长。

全球主要出产国巴西预报将迎来降雨，提振对南美大豆丰收，将令全球供应愈发充足的预期。

指标11月大豆合约 跌穿30日、40日和50日移动均线的关键技术水准，在10月9日低位触底。

大豆期价收在日内低位。

分析师预计，美国农业部(USDA)周四早上公布的报告将显示，最新一周出口销售160-200万吨大豆，之前一周总计203.1万吨。

11月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳8.81-1/2美元。

12月豆粕合约 收低4.8美元，报每短吨299.9美元。12月豆油合约 升0.22美分，报28.11美分，跟随原油价格升势。

今日CBOT大豆预估成交量为270,577口，豆粕为115,464口，豆油为116,615口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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