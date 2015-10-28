全球金市：金价下跌1%，此前美联储暗示可能在12月升息

* 黄金由升转跌，市场认为美联储对通胀立场强硬

* 金价失守200日移动均线

路透纽约/伦敦10月28日 - 金价周三下跌1%，至一个月最低，美国联邦储备理事会(FED/美联储)保留了在12月升息的可能性，且美元指数 触及两个半月高位，令金价由升转跌。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布保持指标利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出，仍在关注海外经济和金融市场发展，但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。

1852 GMT，现货金 下滑1.1%，报每盎司1,153.73美元，此前跌至10月13日以来最低的1,152美元。金价早盘上涨逾1%，当时美元兑一篮子主要货币走低。

在美联储公布政策声明前，美国12月期金 收涨0.9%，报每盎司1,176.10美元。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策声明意外地淡化近期疲弱的经济数据，重燃12月升息的可能性，导致黄金逆转稍早的涨势，”BMO Capital Markets 基本和贵金属交易部门董事Tai Wong说。

Wong表示，挂在1,160美元以下的止损单被触动，若收在1,150美元以下将“特别疲弱”。

现货银 跌0.3%，报每盎司15.80美元。现货钯金 下跌0.3%，报每盎司672.50美元。现货铂金 缩减涨幅，攀升1.1%，报每盎司993.50美元。(完)

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